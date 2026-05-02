Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк завоевала третий титул в карьере

Марта Костюк завоевала третий титул в карьере
Комментарии

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк завоевала третий титул в карьере на уровне WTA. Сегодня, 2 мая, она стала победительницей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла 19-летнюю россиянку Мирру Андрееву (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Ранее в этом сезоне Костюк завоевала титул соревнований WTA-250 в Руане (Франция). Она одолела свою соотечественницу Веронику Подрез (209-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. На счету Марты также титул соревнований в Остине-2023.

23-летняя Марта Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android