Андреева — о своём выступлении в Мадриде: для меня это были довольно хорошие две недели

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление в одиночном разряде «тысячника» в Мадриде. Россиянка уступила в финале турнира украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7.

«Сегодня был тяжёлый день. Поговорю с моей командой. Думаю, мы можем вынести много позитивного из этой недели. Да, было непросто, но в целом считаю, что для меня это были довольно хорошие две недели. И турнир ещё не закончен, так что завтра я тоже постараюсь побороться в парном разряде», – сказала Андреева на пресс-конференции после финала в Мадриде.

Завтра, 3 мая, Андреева сыграет с Дианой Шнайдер в финале парного разряда турнира в Мадриде с чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.