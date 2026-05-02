Андреева — о своём выступлении в Мадриде: для меня это были довольно хорошие две недели

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление в одиночном разряде «тысячника» в Мадриде. Россиянка уступила в финале турнира украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Сегодня был тяжёлый день. Поговорю с моей командой. Думаю, мы можем вынести много позитивного из этой недели. Да, было непросто, но в целом считаю, что для меня это были довольно хорошие две недели. И турнир ещё не закончен, так что завтра я тоже постараюсь побороться в парном разряде», – сказала Андреева на пресс-конференции после финала в Мадриде.

Завтра, 3 мая, Андреева сыграет с Дианой Шнайдер в финале парного разряда турнира в Мадриде с чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.

