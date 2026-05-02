Марта Костюк на «тысячнике» в Мадриде завоевала крупнейший титул в карьере
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для неё этот титул стал крупнейшим в карьере. Сегодня, 2 мая, она стала победительницей грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания). В финале она обыграла 19-летнюю россиянку Мирру Андрееву (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Окончен
0 : 2
Марта Костюк
В этом сезоне Костюк уже завоевала титул соревнований WTA-250 в Руане (Франция). Она одолела свою соотечественницу Веронику Подрез (209-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. На счету Марты также титул соревнований в Остине — 2023.
По итогам соревнований в Мадриде Костюк впервые в карьере поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.
