Марта Костюк на «тысячнике» в Мадриде завоевала крупнейший титул в карьере

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для неё этот титул стал крупнейшим в карьере. Сегодня, 2 мая, она стала победительницей грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания). В финале она обыграла 19-летнюю россиянку Мирру Андрееву (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

В этом сезоне Костюк уже завоевала титул соревнований WTA-250 в Руане (Франция). Она одолела свою соотечественницу Веронику Подрез (209-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. На счету Марты также титул соревнований в Остине — 2023.

По итогам соревнований в Мадриде Костюк впервые в карьере поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.