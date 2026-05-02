23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк выиграла 11-й матч подряд. Её победная серия на грунте началась на турнире WTA-250 в Руане, где она стала чемпионкой. Сегодня, 2 мая, она стала победительницей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла 19-летнюю россиянку Мирру Андрееву (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

На пути к трофею соревнований в Мадриде Марта также обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Кроме того, Марта впервые выиграла «тысячник». По итогам соревнований она поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.