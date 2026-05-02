Мирра Андреева во второй раз в карьере проиграла в финале турнира WTA
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во второй раз в карьере уступила в финальном матче в рамках турниров WTA. Ранее Андреева проиграла украинке Марте Костюк в решающем матче турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 3:6, 5:7.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Окончен
0 : 2
Марта Костюк
До поражения в Мадриде Андреева лишь один раз проиграла в финале турнира WTA. В 2024 году в решающем матче «пятисотника» в китайском Нинбо Андреева проиграла другой россиянке, Дарье Касаткиной, которая ныне представляет Австралию, со счётом 0:6, 6:4, 4:6.
Финал в Мадриде стал для Андреевой третьим в карьере на турнирах категории WTA-1000. Ранее россиянка выиграла турниры в Дубае (ОАЭ) и в Индиан-Уэллсе (США).
