«Победа для меня просто бонус». Костюк — о матче с Миррой Андреевой в финале в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о матче с россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Костюк победила со счётом 6:3, 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
— Марта, поздравляем с твоим первым титулом WTA-1000. Можешь рассказать о своей неделе в целом и о том, насколько ты гордишься собой и своей игрой?
— Да, в общем, очевидно, что выиграть здесь — это невероятно. У меня всегда была очень плохая статистика здесь до прошлого года. Так что да, очень волнующе. Я хотела насладиться этим матчем как можно больше, независимо от результата. Это цель, которую я достигла, а победа для меня просто бонус.
— Мирра имела моменты во втором сете — 3:1, и даже в начале первого сета. Ты рискнула, или ты так играешь на грунте, или везде?
— Да, я хотела начать матч, оказывая на неё давление. Сегодня я очень хорошо подавала. Что касается второго сета, она сыграла действительно, действительно хорошо в трёх геймах. Я просто хотела продолжать делать то же самое, и это сработало. Но, очевидно, оба сета были суперблизкими. У меня были брейк-пойнты, когда я подавала на сет. Потом у неё было два сет-пойнта. Так что это могло пойти в любую сторону, но очень рада, что завершила матч в двух сетах, — сказала Костюк на пресс-конференции.
- 2 мая 2026
-
22:16
-
21:51
-
21:48
-
21:38
-
21:21
-
21:04
-
20:51
-
20:42
-
20:23
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:45
-
19:31
-
19:14
-
19:05
-
18:44
-
18:37
-
18:35
-
18:00
-
17:52
-
17:32
-
17:13
-
16:57
-
16:37
-
16:23
-
15:59
-
15:30
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:56