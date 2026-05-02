«Победа для меня просто бонус». Костюк — о матче с Миррой Андреевой в финале в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о матче с россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Костюк победила со счётом 6:3, 7:5.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

— Марта, поздравляем с твоим первым титулом WTA-1000. Можешь рассказать о своей неделе в целом и о том, насколько ты гордишься собой и своей игрой?
— Да, в общем, очевидно, что выиграть здесь — это невероятно. У меня всегда была очень плохая статистика здесь до прошлого года. Так что да, очень волнующе. Я хотела насладиться этим матчем как можно больше, независимо от результата. Это цель, которую я достигла, а победа для меня просто бонус.

Мирра имела моменты во втором сете — 3:1, и даже в начале первого сета. Ты рискнула, или ты так играешь на грунте, или везде?
— Да, я хотела начать матч, оказывая на неё давление. Сегодня я очень хорошо подавала. Что касается второго сета, она сыграла действительно, действительно хорошо в трёх геймах. Я просто хотела продолжать делать то же самое, и это сработало. Но, очевидно, оба сета были суперблизкими. У меня были брейк-пойнты, когда я подавала на сет. Потом у неё было два сет-пойнта. Так что это могло пойти в любую сторону, но очень рада, что завершила матч в двух сетах, — сказала Костюк на пресс-конференции.

Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
