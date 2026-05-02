Марта Костюк — о рейтинге: была бы очень рада закончить грунтовый сезон в топ-20

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк после победы на турнире WTA-1000 в Мадриде рассказала о своём отношении к рейтингу. По итогам соревнований она займёт 15-е место в рейтинге WTA.

— Эта победа поднимает тебя с 23-го на 15-е место в рейтинге. Что значит для тебя этот скачок?

— Не знаю (смеётся). Я не фокусируюсь на рейтинге. Моя цель — даже не цель, но я была бы очень рада закончить грунтовый сезон в топ-20. Не думала о конкретном номере или чём-то таком. Просто хотела быть как можно более стабильной. Не думала об этом. Всё ещё не думаю о рейтинге, потому что рейтинг — это просто следствие того, что ты делаешь на корте. Да, ничего не меняется. Вероятно, мне повезёт с жеребьёвкой, но, знаете, в итоге все игроки сильные и очень хорошие. Так что не фокусируюсь на этом. Как я сказала, просто хочу продолжать работать и наслаждаться, — сказала Костюк на пресс-конференции.