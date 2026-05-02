Сегодня, 2 мая, в Мадриде, Испания, завершился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялся финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Результаты матчей на 2 мая:

Мирра Андреева (Россия, 9) – Марта Костюк (Украина, 26) — 3:6, 5:7.

Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Кроме того, Марта впервые выиграла «тысячник». По итогам соревнований она поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.

Прошлогодней победительницей соревнования является белоруска Арина Соболенко, в текущем розыгрыше уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.