Марта Костюк: «Ролан Гаррос» через три недели, а я ещё ни разу о нём не подумала

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о подготовке к турниру WTA-1000 в Риме (Италия) и «Ролан Гаррос».

— Это твой первый титул WTA-1000, и, я уверен, ты наслаждаешься сегодняшней победой. Хочу спросить: где теперь твой предел? Как ты подходишь к Риму и «Ролан Гаррос»?

— Знаете, «Ролан Гаррос» через три недели, а я ещё ни разу о нём не подумала. Потому что впереди Рим, Страсбург, много дней просто работы. В прошлом году я сыграла в Париже очень плохо. У меня был ужасный матч, и я долго была в депрессии из-за этого.

У меня были хорошие результаты в Мадриде и Риме, а потом, наверное, у меня были завышенные ожидания от себя, не знаю, но это, наверное, одно из самых трудных поражений в моей карьере. Я также никогда не играла хорошо в Париже, так что я возвращаюсь к основам и тому, что помогло мне выиграть здесь на этой неделе. Хочу наслаждаться и быть открытой к возможностям и разным вызовам, с которыми я столкнусь по пути. Но да, «Ролан Гаррос» ещё супердалеко, так что не знаю. Надеюсь быть здоровой, и это всё, что важно, — сказала Костюк на пресс-конференции.