Мирра Андреева прокомментировала поражение в финале «тысячника» в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) от украинки Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

– Были ли вы довольны своей игрой по ходу матча, довольны ли вы сейчас? И как вы считаете, что сегодня стало решающим фактором — уровень соперницы или что-то в вашей игре, в вашем мышлении?

– В какие-то моменты я была довольна тем, как играла, но, конечно, когда проигрываешь, лично для меня невозможно быть довольной. Да, я могу вспомнить отдельные эпизоды матча, где, как мне кажется, я играла хорошо, но, чтобы победить, нужно показывать такой уровень на протяжении всего матча и быть стабильной. Поэтому я не могу сказать, что сейчас я очень довольна или вообще довольна.

Очевидно, она тоже сыграла хорошо. У неё было много виннерсов, она старалась играть агрессивно и идти на удары. В какие-то моменты я тоже пыталась оказывать давление и действовать агрессивно. А иногда мне казалось, что я выигрываю больше розыгрышей, когда просто возвращаю мяч в корт, постепенно строю розыгрыш и стараюсь её утомить.

Но в итоге ничего из этого не сработало достаточно хорошо, потому что я всё-таки проиграла. И, конечно, она сыграла хорошо, так что, думаю, именно сочетание всех этих факторов и привело к такому результату, – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Мадриде.