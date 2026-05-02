Марта Костюк рассказала, какая на вкус победа на «тысячнике» в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, какая на вкус победа на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5.

— Какой вкус этого трофея?

— Как шампанское, точно. Это было первое, что я попробовала после победы. Не знаю. Честно, смотреть этот турнир в детстве и помнить тот год, когда он был на синем грунте, — это было умопомрачительно. Все люди, которые выигрывали его до меня, — я бы никогда не подумала, что это возможно. Это один из самых сильных турниров года, и все играют суперхорошо, особенно сейчас. Так что он точно вкусный, но, знаете, я просто хочу насладиться этим сегодня и всё, — сказала Костюк на пресс-конференции.