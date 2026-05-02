Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк рассказала, какая на вкус победа на «тысячнике» в Мадриде

Марта Костюк рассказала, какая на вкус победа на «тысячнике» в Мадриде
Комментарии

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, какая на вкус победа на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

— Какой вкус этого трофея?
— Как шампанское, точно. Это было первое, что я попробовала после победы. Не знаю. Честно, смотреть этот турнир в детстве и помнить тот год, когда он был на синем грунте, — это было умопомрачительно. Все люди, которые выигрывали его до меня, — я бы никогда не подумала, что это возможно. Это один из самых сильных турниров года, и все играют суперхорошо, особенно сейчас. Так что он точно вкусный, но, знаете, я просто хочу насладиться этим сегодня и всё, — сказала Костюк на пресс-конференции.

Материалы по теме
Марта Костюк: «Ролан Гаррос» через три недели, а я ещё ни разу о нём не подумала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android