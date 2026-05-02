Главная Теннис Новости

«Для меня это как конец света». Мирра Андреева — об эмоциях после поражений

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, насколько поражения в матчах влияют на её эмоциональное состояние. Ранее россиянка проиграла в финале турнира WTA-1000 в Мадриде украинской теннисистке Марте Костюк (3:6, 5:7) и не смогла сдержать слёзы после поражения.

– Важно ли для вас проживать боль таких поражений, чтобы использовать её для прогресса, а не пытаться сдерживать эмоции?
– Честно говоря, я даже не знаю, что лучше, потому что каждый раз, когда я проигрываю, для меня это как конец света. Поэтому… Я не знаю. Иногда я вижу, как другие игроки улыбаются сразу после поражений, сразу после проигранных матчей. И я не понимаю, как у них это получается. Хотела бы и я так уметь.

Но каждый проигранный матч для меня, конечно, очень разочаровывающий и болезненный. Поэтому надеюсь, что, возможно, в будущем это улучшится, и я смогу, например, обсуждать поражение сразу после матча, не беря паузу, прежде чем начать говорить об этом, – сказала Андреева на пресс-конференции после финального матча в Мадриде.

