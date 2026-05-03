Фото: реакция Зверева на выкрик «Браво, Синнер» на матчболе в 1/2 финала в Мадриде
Поделиться
Третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву на матчболе в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) болельщики с трибун выкрикнули «Браво, Синнер». Спортсмен остановился, посмеялся и продолжил играть.
Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Александр Зверев
А. Зверев
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
В 1/2 финала Зверев обыграл бельгийца Александра Блокса (69-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5. За титул соревнований в Мадриде немец поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.
«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финале турнира прошлого года обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2026
-
00:49
-
00:47
-
00:25
-
00:21
- 2 мая 2026
-
23:25
-
23:23
-
23:12
-
23:08
-
22:49
-
22:35
-
22:16
-
21:51
-
21:48
-
21:38
-
21:21
-
21:04
-
20:51
-
20:42
-
20:23
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:45
-
19:31
-
19:14
-
19:05
-
18:44
-
18:37
-
18:35
-
18:00
-
17:52
-
17:32