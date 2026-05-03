Фото: реакция Зверева на выкрик «Браво, Синнер» на матчболе в 1/2 финала в Мадриде

Третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву на матчболе в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) болельщики с трибун выкрикнули «Браво, Синнер». Спортсмен остановился, посмеялся и продолжил играть.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В 1/2 финала Зверев обыграл бельгийца Александра Блокса (69-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5. За титул соревнований в Мадриде немец поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финале турнира прошлого года обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.