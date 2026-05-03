Костюк одержала 15-ю победу в карьере над теннисисткой из топ-10

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала 15-ю победу в карьере над игроком из топ-10 рейтинга WTA в карьере. В финале тысячника в Мадриде (Испания) Костюк со счётом 6:3, 7:5 обыграла россиянку Мирру Андрееву, которая занимает восьмую строчку рейтинга.

Андреева стала второй теннисисткой из топ-10 рейтинга, которую Костюк обыграла на турнире в Мадриде. Ранее, во втором круге соревнований, украинка была сильнее американки Джессики Пегулы (6:1, 6:4), которая занимает пятую строчку рейтинга.

23-летняя Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.