Костюк одержала 15-ю победу в карьере над теннисисткой из топ-10
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала 15-ю победу в карьере над игроком из топ-10 рейтинга WTA в карьере. В финале тысячника в Мадриде (Испания) Костюк со счётом 6:3, 7:5 обыграла россиянку Мирру Андрееву, которая занимает восьмую строчку рейтинга.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Марта Костюк
Андреева стала второй теннисисткой из топ-10 рейтинга, которую Костюк обыграла на турнире в Мадриде. Ранее, во втором круге соревнований, украинка была сильнее американки Джессики Пегулы (6:1, 6:4), которая занимает пятую строчку рейтинга.
23-летняя Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.
