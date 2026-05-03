«Хотела играть так же хорошо, как он». Осака — о скором завершении карьеры Нисикори

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака отреагировала на новость о скором завершении карьеры бывшей четвёртой ракеткой мира соотечественником Кеем Нисикори.

Фото: Из социальных сетей Наоми Осаки

«Не думаю, что Кей знает, насколько он вдохновляет меня, но, когда я была младше, я всегда смотрела его матчи и хотела играть так же хорошо, как он. (Это фото сделано во время US Open 2018).

Надеюсь, мы сможем снова сыграть в парном разряде когда-нибудь!» — написала Осака в социальных сетях.

Нисикори 36 лет. Он является финалистом US Open — 2014, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016. За карьеру он завоевал 12 титулов в одиночном разряде.