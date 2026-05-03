Марта Костюк — вторая чемпионка Мадрида с 2010 года, не входящая в топ-20 рейтинга

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала второй чемпионкой Мадрида с 2009 года, которой удалось выиграть турнир, находясь при этом за пределами топ-20 рейтинга. В финале турнира украинка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5.

В 2010 году чемпионкой турнира в Мадриде стала француженка Араван Резаи, которая в финале обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:2, 7:5. На момент победы в Мадриде Резаи занимала 24-ю строчку рейтинга WTA.

23-летняя Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.