Марта Костюк — вторая чемпионка Мадрида с 2010 года, не входящая в топ-20 рейтинга
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала второй чемпионкой Мадрида с 2009 года, которой удалось выиграть турнир, находясь при этом за пределами топ-20 рейтинга. В финале турнира украинка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Марта Костюк
В 2010 году чемпионкой турнира в Мадриде стала француженка Араван Резаи, которая в финале обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:2, 7:5. На момент победы в Мадриде Резаи занимала 24-ю строчку рейтинга WTA.
23-летняя Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.
