«Играть в роли аутсайдера проще». Андреева – после поражения от Костюк в финале в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после поражения в финале турнира в Мадриде от украинки Марты Костюк (3:6, 5:7) рассказала, как относится к давлению по ходу матчей.

«Это не сильно на меня влияет. В какой-то момент я об этом подумала, но потом больше не возвращалась к этим мыслям. Играть в роли аутсайдера проще, но в любом случае это непросто. Я была в обеих ситуациях. Я старалась сосредоточиться на своём плане и на том, что нужно сделать, чтобы победить», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Мирра Андреева проиграла второй финал в карьере. Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Нинбо — 2024.