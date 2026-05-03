«Играть в роли аутсайдера проще». Андреева – после поражения от Костюк в финале в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после поражения в финале турнира в Мадриде от украинки Марты Костюк (3:6, 5:7) рассказала, как относится к давлению по ходу матчей.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Марта Костюк
«Это не сильно на меня влияет. В какой-то момент я об этом подумала, но потом больше не возвращалась к этим мыслям. Играть в роли аутсайдера проще, но в любом случае это непросто. Я была в обеих ситуациях. Я старалась сосредоточиться на своём плане и на том, что нужно сделать, чтобы победить», — приводит слова Андреевой Punto de Break.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Мирра Андреева проиграла второй финал в карьере. Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Нинбо — 2024.
