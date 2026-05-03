Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Играть в роли аутсайдера проще». Андреева – после поражения от Костюк в финале в Мадриде

«Играть в роли аутсайдера проще». Андреева – после поражения от Костюк в финале в Мадриде
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после поражения в финале турнира в Мадриде от украинки Марты Костюк (3:6, 5:7) рассказала, как относится к давлению по ходу матчей.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Это не сильно на меня влияет. В какой-то момент я об этом подумала, но потом больше не возвращалась к этим мыслям. Играть в роли аутсайдера проще, но в любом случае это непросто. Я была в обеих ситуациях. Я старалась сосредоточиться на своём плане и на том, что нужно сделать, чтобы победить», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Мирра Андреева проиграла второй финал в карьере. Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Нинбо — 2024.

Материалы по теме
«Такие матчи закаляют». Слёзы Мирры после поражения в Мадриде растрогали теннисный мир
«Такие матчи закаляют». Слёзы Мирры после поражения в Мадриде растрогали теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android