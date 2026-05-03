Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: где смотреть финал парного «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 3 мая, в Мадриде завершится турнир WTA-1000 в парном разряде. В финале за титул сразятся две россиянки, Диана Шнайдер и Мирра Андреева, и дуэт чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи Шнайдер/Андреева и Синякова/Таунсенд.

Действующими победительницами турнира в парном разряде являются россиянка Анна Калинская и Сорана Кырстя из Румынии. Днём ранее Мирра Андреева сыграла в финале «тысячника» в одиночном разряде, но уступила украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).