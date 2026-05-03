Янник Синнер — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть финал турнира в Мадриде

Сегодня, 3 мая, пройдёт финальный матч турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ турниров АТР. Следить за ходом встречи Янник Синнер – Александр Зверев можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В розыгрыше турнира этого года он проиграл на стадии 1/4 финала бельгийцу Александру Блоксу.