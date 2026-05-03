Янник Синнер — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 3 мая, пройдёт финальный матч турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча турнира в Мадриде Янник Синнер – Александр Зверев. Синнер ведёт 9-4 по личным встречам (2-1 на грунте). Янник выиграл самый первый их поединок, на «Ролан Гаррос» — 2020, затем Александр одержал четыре победы подряд (с 2020 по 2023 год), а начиная с сезона-2024 итальянец неизменно оказывался сильнее. Пять последних поединков Янник выиграл в двух сетах, в том числе недавний полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло — 6:1, 6:4.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.