«Должен выигрывать всё». Руседски — о давлении на Синнера из-за отсутствия Алькараса

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о давлении на первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера, с которым он может сталкиваться на фоне отсутствия на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос» – 2026 испанца Карлоса Алькараса.

«Сейчас гораздо больше давления на Синнера и ожиданий, он должен выиграть «Ролан Гаррос», Мадрид и Рим, и должен выигрывать всё, что сейчас играет. Представьте, если Карлос Алькарас не примет участия в Уимблдоне. Снова давление будет огромным. От тебя будут ждать побед во всём, а справляться с такими ожиданиями и таким давлением непросто. Да, он психологически силён, но вдруг у него убирают главного соперника — и все говорят, что ты обязан побеждать. При этом и другие игроки, похоже, начинают прибавлять.

До сих пор Янник был невероятен. Я наблюдал за ним на этой неделе. Когда от него требуют максимум, он его даёт. Что я заметил — это использование укороченных ударов, чтобы вытягивать соперников вперёд, готовность идти в атаку. И он почти всегда выбирает правильное решение, даже если не всегда идеально его исполняет», – приводит слова Руседски Punto De Break.