Костюк — о сальто после финала Мадрида: привнесла немного акробатики в теннис

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как ей удалось сделать заднее сальто после победы в финале «тысячника» в Мадриде над россиянкой Миррой Андреевой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
– Гимнастика была большой частью вашего детства. Многие этого не знают.
– Да, этот период моей жизни я долгое время не особо ценила и даже не любила, потому что акробатика — это очень требовательный вид спорта. Я занималась ею с четырёх до 11 лет. Я выполнила норматив мастера спорта, но в итоге не получила его из-за слишком юного возраста.
Потом я остановилась, но, конечно, это сыграло большую роль в моём развитии. Я всё ещё остаюсь очень атлетичной. Я рада, что смогла вернуть в свою жизнь сальто назад, но это был большой труд и совсем нелёгкий путь.
В детстве у меня было много трудностей из-за акробатики, но сейчас я это очень ценю — это была огромная часть моей жизни. И я рада, что могу привнести элементы акробатики в теннис, – сказала Костюк в студии Tennis Channel.
