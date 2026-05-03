Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне рассказал, в чём видит своё предназначение в теннисе

Хольгер Руне рассказал, в чём видит своё предназначение в теннисе
Комментарии

39-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, в чём видит свою миссию для тенниса в родной стране и виде спорта в целом.

«Я надеялся оживить в Дании мужской теннис, который начинал исчезать в сравнении с футболом или гандболом. Думаю, мне уже удалось увеличить интерес к этому виду спорта. Сейчас играет больше детей, и это потрясающе. У нас в Дании – лучшая публика, поэтому меня радует, что сейчас тоже смотрят теннис. В будущем надеюсь подарить им незабываемые эмоции от своей игры. Сложно объяснить, но было бы идеально, если бы зрители испытывали те же эмоции, что и я, будто мы проживаем это приключение вместе. Это словно принести человеческую радость в реальный мир, который становится всё более роботизированным.

Большая часть тенниса строится на тактике и развитии, основанных на каких-либо данных. Единственная оригинальность – в индивидуальности, в том, что мы приносим на корт, и эмоциях, которые разделяем со зрителями. Поэтому, помимо того, чтобы остаться в памяти как первый датчанин-победитель турнира «Большого шлема», это тоже есть в списке моих желаний», — цитирует Руне Punto de Break.

Материалы по теме
Видео
Хольгер Руне показал тренировку перед грунтовым турниром в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android