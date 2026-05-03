Муратоглу — об Артюре Фисе: он обладает настоящим качеством чемпионов

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением об игре французского теннисиста Артюра Фиса, отметив его навык обучения после поражений.

«Есть одно качество у Фиса, о котором никто не говорит. Это его способность невероятно быстро учиться — это и есть настоящее качество чемпионов. Когда он оказывается в сложной ситуации или переживает что-то негативное, он говорит себе: «Хорошо, это моя проблема» и уже на следующем турнире её решает.

Когда он дошёл до полуфинала в Майами, он был полностью вымотан в матче против Легечки. Он сделал выводы: он выиграл следующий турнир, ни разу не оказавшись на грани истощения. Он открыт, выявляет проблемы и решает их. Это отличительная черта лучших игроков.

Когда Синнер обыгрывает Алькараса в финале крупного турнира, Алькарас говорит себе: «Хорошо, я понимаю, что нужно улучшить» — он это признаёт, и на следующем турнире это уже исправлено. И когда Синнер проигрывает Алькарасу — происходит то же самое», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в его аккаунте в одной из социальных сетей.