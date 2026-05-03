Рафаэль Надаль посетил Гран-при Формулы-1 в Майами

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль посетил Гран-при Формулы-1, который проходит в Майами.

Помимо Надаля, среди звёзд тенниса на текущем Гран-при в Майами присутствует Серена Уильямс.

На счету теннисиста 92 победы на турнирах уровня ATP. Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.

В воскресенье, 3 мая, пройдёт гонка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд стартует в 20:00 по московскому времени — старт перенесли на три часа раньше из-за возможной грозы. Протяжённость дистанции составит 57 кругов, или 308,3 км.