«Финал — тоже отличный результат». Кузнецова — о поражении Андреевой в Мадриде
Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) от украинки Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Марта Костюк
«К сожалению, Миррочка проиграла финал Марте Костюк 3:6 5:7.
Решающий сет был близок, вела с брейком, а потом не смогла реализовать два сетбола. Очень жаль. Но финал тоже отличный результат.
Удачи дальше – в Риме и на «Ролан Гаррос», – написала Кузнецова в своём телеграмм-канале.
Финал в Мадриде стал для Андреевой третьим в карьере на турнирах категории WTA-1000. Ранее россиянка выиграла турниры в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).
