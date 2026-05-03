Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Финал — тоже отличный результат». Кузнецова — о поражении Андреевой в Мадриде

«Финал — тоже отличный результат». Кузнецова — о поражении Андреевой в Мадриде
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) от украинки Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«К сожалению, Миррочка проиграла финал Марте Костюк 3:6 5:7.

Решающий сет был близок, вела с брейком, а потом не смогла реализовать два сетбола. Очень жаль. Но финал тоже отличный результат.

Удачи дальше – в Риме и на «Ролан Гаррос», – написала Кузнецова в своём телеграмм-канале.

Финал в Мадриде стал для Андреевой третьим в карьере на турнирах категории WTA-1000. Ранее россиянка выиграла турниры в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

Материалы по теме
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android