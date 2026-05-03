«Финал — тоже отличный результат». Кузнецова — о поражении Андреевой в Мадриде

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) от украинки Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

«К сожалению, Миррочка проиграла финал Марте Костюк 3:6 5:7.

Решающий сет был близок, вела с брейком, а потом не смогла реализовать два сетбола. Очень жаль. Но финал тоже отличный результат.

Удачи дальше – в Риме и на «Ролан Гаррос», – написала Кузнецова в своём телеграмм-канале.

Финал в Мадриде стал для Андреевой третьим в карьере на турнирах категории WTA-1000. Ранее россиянка выиграла турниры в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).