Белорусский теннисист Герасимов завершил спортивную карьеру

33-летний белорусский теннисист, бывшая 65-я ракетка мира Егор Герасимов объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал у себя на странице в соцсети.

«Теннис был моей жизнью с самого детства. Годы ежедневного труда, победы и поражения, травмы, операции и возвращения – путь, который сформировал меня не только как спортсмена, но и как человека. Я благодарен теннису за возможность выступать на крупнейших турнирах, побеждать сильнейших соперников и прожить моменты, которые навсегда останутся в памяти.

Это не прощание со спортом и не конец истории – это начало нового этапа моей жизни. Я ухожу с чувством благодарности, уважения и гордости за пройденный путь. Спасибо, теннис», – написал Герасимов.

