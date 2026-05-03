Ана Иванович поздравила Костюк с победой на «тысячнике» в Мадриде
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала у себя на странице в соцсети пост, в котором поздравила украинку Марту Костюк с победой на турнире WTA-1000 в Мадриде.
В финале Костюк обыграла восьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
0 : 2
Марта Костюк
«Поздравляю Марту Костюк с победой на турнире в Мадриде! Ты боролась за него и заслужила. Мирре Андреевой вчера было непросто, но я уверена, впереди ещё много финалов», — написала Иванович у себя на странице в соцсети.
Для Костюк эта победа стала самым крупным титулом в карьере. Мирра Андреева сегодня, 3 мая, сыграет финальный матч на турнире в Мадриде в парном разряде с Дианой Шнайдер.
