Ана Иванович поздравила Костюк с победой на «тысячнике» в Мадриде

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала у себя на странице в соцсети пост, в котором поздравила украинку Марту Костюк с победой на турнире WTA-1000 в Мадриде.

В финале Костюк обыграла восьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Поздравляю Марту Костюк с победой на турнире в Мадриде! Ты боролась за него и заслужила. Мирре Андреевой вчера было непросто, но я уверена, впереди ещё много финалов», — написала Иванович у себя на странице в соцсети.

Для Костюк эта победа стала самым крупным титулом в карьере. Мирра Андреева сегодня, 3 мая, сыграет финальный матч на турнире в Мадриде в парном разряде с Дианой Шнайдер.

