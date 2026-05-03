«Всё украли ****». Экс-россиянка Рахимова — о том, как её обворовали в аэропорту Майами

73-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова рассказала, как у неё украли сумку и три пары очков в аэропорту Майами (США), когда она отправлялась в Остин.

– Я купила себе очочечки [новые], потому что у меня всё украли, ****! В Майами. Я летела в Остин, и у меня украли сумку Chanel и три пары очков: Fendi, Miu Miu и Tom Ford.

– А где украли?

– В аэропорту! У меня чемодан оставался на ночь в сдаваемом багаже, – сказала Рахимова в видео на YouTube-канале What The Vlog.

На «тысячнике» в Майами Рахимова проиграла во втором круге турнира украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 2:6, 4:6.