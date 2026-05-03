Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всё украли ****». Экс-россиянка Рахимова — о том, как её обворовали в аэропорту Майами

«Всё украли ****». Экс-россиянка Рахимова — о том, как её обворовали в аэропорту Майами
Комментарии

73-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова рассказала, как у неё украли сумку и три пары очков в аэропорту Майами (США), когда она отправлялась в Остин.

– Я купила себе очочечки [новые], потому что у меня всё украли, ****! В Майами. Я летела в Остин, и у меня украли сумку Chanel и три пары очков: Fendi, Miu Miu и Tom Ford.

– А где украли?
– В аэропорту! У меня чемодан оставался на ночь в сдаваемом багаже, – сказала Рахимова в видео на YouTube-канале What The Vlog.

На «тысячнике» в Майами Рахимова проиграла во втором круге турнира украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 2:6, 4:6.

Материалы по теме
Мирра и Диана бьются за парный титул Мадрида! Остановят ли их вторые сеяные? LIVE!
Live
Мирра и Диана бьются за парный титул Мадрида! Остановят ли их вторые сеяные? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android