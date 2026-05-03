Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина выиграла турнир WTA-125 в Испании

Дарья Касаткина выиграла турнир WTA-125 в Испании
Комментарии

75-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира категории WTA-125 в Ла-Бисбаль-даль-Ампурдан (Испания). В финальной встрече Касаткина обыграла соперницу из Германии Тамару Корпач, занимающую в мировом рейтинге 99-е место. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Касаткина сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 10 брейк-пойнтов из 23. Корпач подала навылет три раза, четырежды ошиблась на подаче, а также реализовала 9 брейк-пойнтов из 12.

Ранее Касаткина представляла Россию, но в марте 2025 года объявила о смене гражданства на австралийское.

Материалы по теме
Марта Костюк объяснила, почему из всех бывших россиянок жмёт руку только Дарье Касаткиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android