Тренер Дианы Шнайдер поддержал Мирру Андрееву после хейта за эмоции в финале в Мадриде

Немецкий тренер по теннису Саша Бажин, сотрудничающий с 19-й ракеткой мира Дианой Шнайдер, поддержал Мирру Андрееву после того, как в Сети она подверглась хейту за свои эмоции после поражения в финале «тысячника» в Мадриде.

Мирра уступила украинке Марте Костюк (3:6, 5:7). После окончания матча россиянка расплакалась.

«Все, кто льёт грязь на Мирру, 19-летнюю девочку, которая плакала после поражения в финале, очевидно, никогда не посвящали всю свою жизнь чему-то конкретному, никогда не занимались соревновательными видами спорта и не понимают, что значит выкладываться на полную, но всё равно оставаться побеждённой», — написал Бажин у себя на странице в соцсети.