Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Дианы Шнайдер поддержал Мирру Андрееву после хейта за эмоции в финале в Мадриде

Тренер Дианы Шнайдер поддержал Мирру Андрееву после хейта за эмоции в финале в Мадриде
Комментарии

Немецкий тренер по теннису Саша Бажин, сотрудничающий с 19-й ракеткой мира Дианой Шнайдер, поддержал Мирру Андрееву после того, как в Сети она подверглась хейту за свои эмоции после поражения в финале «тысячника» в Мадриде.

Мирра уступила украинке Марте Костюк (3:6, 5:7). После окончания матча россиянка расплакалась.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Все, кто льёт грязь на Мирру, 19-летнюю девочку, которая плакала после поражения в финале, очевидно, никогда не посвящали всю свою жизнь чему-то конкретному, никогда не занимались соревновательными видами спорта и не понимают, что значит выкладываться на полную, но всё равно оставаться побеждённой», — написал Бажин у себя на странице в соцсети.

Материалы по теме
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android