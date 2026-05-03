Тренер Дианы Шнайдер поддержал Мирру Андрееву после хейта за эмоции в финале в Мадриде
Немецкий тренер по теннису Саша Бажин, сотрудничающий с 19-й ракеткой мира Дианой Шнайдер, поддержал Мирру Андрееву после того, как в Сети она подверглась хейту за свои эмоции после поражения в финале «тысячника» в Мадриде.
Мирра уступила украинке Марте Костюк (3:6, 5:7). После окончания матча россиянка расплакалась.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Марта Костюк
М. Костюк
«Все, кто льёт грязь на Мирру, 19-летнюю девочку, которая плакала после поражения в финале, очевидно, никогда не посвящали всю свою жизнь чему-то конкретному, никогда не занимались соревновательными видами спорта и не понимают, что значит выкладываться на полную, но всё равно оставаться побеждённой», — написал Бажин у себя на странице в соцсети.
