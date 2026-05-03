Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: россиянки проиграли первый сет финала в Мадриде

Сегодня, 3 мая, в Мадриде завершается грунтовый турнир WTA-1000 в парном разряде. В финале за титул сражаются две россиянки, Диана Шнайдер и Мирра Андреева, и дуэт чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США.

Встреча стартовала в 15:10 мск. Россиянки проиграли первый сет финального матча, доведя первую партию до тай-брейка и уступив со счётом 6:7 (2:7).

Синякова и Таунсенд ведут 2-0 по личным встречам. Они выиграли в полуфинале Australian Open — 2025 со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 и на групповом раунде Итогового чемпионата WTA — 2025 со счётом 6:2, 6:4.

Действующими победительницами турнира в Мадриде в парном разряде являются россиянка Анна Калинская и Сорана Кырстя из Румынии.