Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: россиянки проиграли первый сет финала в Мадриде
Сегодня, 3 мая, в Мадриде завершается грунтовый турнир WTA-1000 в парном разряде. В финале за титул сражаются две россиянки, Диана Шнайдер и Мирра Андреева, и дуэт чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США.
Мадрид — парный разряд (ж). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Остановлен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Встреча стартовала в 15:10 мск. Россиянки проиграли первый сет финального матча, доведя первую партию до тай-брейка и уступив со счётом 6:7 (2:7).
Синякова и Таунсенд ведут 2-0 по личным встречам. Они выиграли в полуфинале Australian Open — 2025 со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 и на групповом раунде Итогового чемпионата WTA — 2025 со счётом 6:2, 6:4.
Действующими победительницами турнира в Мадриде в парном разряде являются россиянка Анна Калинская и Сорана Кырстя из Румынии.
