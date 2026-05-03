Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Ходар встретился с президентом БК «Реал» Мадрид и получил футболку от клуба

Рафаэль Ходар встретился с президентом БК «Реал» Мадрид и получил футболку от клуба
Комментарии

42-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар встретился и сделал фото с президентом баскетбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Пересом. Совместную фотографию Ходара и Переса опубликовала пресс-служба команды.

Также теннисисту была вручена именная футболка, на которой написана его фамилия.

Фото: БК «Реал Мадрид»

На этой неделе Ходар принял участие в турнире категории «Мастерс» в Мадриде. Он дошёл до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру — 2:6, 6:7 (0:7). В финале соревнования Синнер сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

БК «Реал» Мадрид в Евролиге текущего сезона дошёл до 1/4 финала, где сейчас играет в серии с израильским «Хапоэлем» из Тель-Авива.

Материалы по теме
Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича
Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android