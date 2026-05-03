Рафаэль Ходар встретился с президентом БК «Реал» Мадрид и получил футболку от клуба

42-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар встретился и сделал фото с президентом баскетбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Пересом. Совместную фотографию Ходара и Переса опубликовала пресс-служба команды.

Также теннисисту была вручена именная футболка, на которой написана его фамилия.

Фото: БК «Реал Мадрид»

На этой неделе Ходар принял участие в турнире категории «Мастерс» в Мадриде. Он дошёл до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру — 2:6, 6:7 (0:7). В финале соревнования Синнер сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

БК «Реал» Мадрид в Евролиге текущего сезона дошёл до 1/4 финала, где сейчас играет в серии с израильским «Хапоэлем» из Тель-Авива.