Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного «тысячника» в Мадриде

Дуэт российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер уступил в финале парного «тысячника» в Мадриде чешке Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 2:6.

По ходу матча Андреева/Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Синякова/Таунсенд подали навылет один раз, шесть раз ошиблись на подаче и реализовали три брейк-пойнта из шести.

Днём ранее Мирра Андреева проиграла в финале турнира в Мадриде в одиночном разряде украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).