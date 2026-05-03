Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд, результат матча 3 мая 2026, счёт 0:2; финал WTA 1000 Мадрид

Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного «тысячника» в Мадриде
Дуэт российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер уступил в финале парного «тысячника» в Мадриде чешке Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 2:6.

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2
7 7 		6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

По ходу матча Андреева/Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Синякова/Таунсенд подали навылет один раз, шесть раз ошиблись на подаче и реализовали три брейк-пойнта из шести.

Днём ранее Мирра Андреева проиграла в финале турнира в Мадриде в одиночном разряде украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).

