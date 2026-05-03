Бартоли: настоящая аномалия в том, что Зверев не выходил в финалы до турнира в Мадриде

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли высказалась о выходе в финал «Мастерса» в Мадриде немецкого теннисиста Александра Зверева, отметив, что в сезоне-2026 он редко добирался до решающих встреч турниров.

«Это настоящая аномалия — не видеть его в финалах до этого момента. Очень рада за него и особенно за то, что он вышел в финал с самым сложным соперником, которого только можно представить сейчас — Синнером. Нас ждёт настоящий подарок, который нельзя упустить», – приводит слова Бартоли Tennis Up To Date.

Зверев впервые в сезоне вышел в решающий матч на турнирах АТР. Ранее он играл в полуфиналах на Australian Open — 2026, «Мастерсе» в Монте-Карло, а также на турнире АТР-500 в Мюнхене (Германия).

Следить за ходом финала турнира в Мадриде Янник Синнер – Александр Зверев можно в текстовой онлайн трансляции «Чемпионата».