Бартоли: настоящая аномалия в том, что Зверев не выходил в финалы до турнира в Мадриде

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли высказалась о выходе в финал «Мастерса» в Мадриде немецкого теннисиста Александра Зверева, отметив, что в сезоне-2026 он редко добирался до решающих встреч турниров.
|1
|2
|3
|
|
«Это настоящая аномалия — не видеть его в финалах до этого момента. Очень рада за него и особенно за то, что он вышел в финал с самым сложным соперником, которого только можно представить сейчас — Синнером. Нас ждёт настоящий подарок, который нельзя упустить», – приводит слова Бартоли Tennis Up To Date.
Зверев впервые в сезоне вышел в решающий матч на турнирах АТР. Ранее он играл в полуфиналах на Australian Open — 2026, «Мастерсе» в Монте-Карло, а также на турнире АТР-500 в Мюнхене (Германия).
Следить за ходом финала турнира в Мадриде Янник Синнер – Александр Зверев можно в текстовой онлайн трансляции «Чемпионата».
- 3 мая 2026
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
16:48
-
16:39
-
16:34
-
16:03
-
15:27
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:24
-
13:54
-
13:48
-
13:43
-
13:21
-
13:00
-
12:57
-
12:43
-
12:00
-
11:42
-
09:40
-
09:30
-
01:17
-
00:49
-
00:47
-
00:25
-
00:21
- 2 мая 2026
-
23:25
-
23:23
-
23:12
-
23:08
-
22:49
-
22:35
-
22:16