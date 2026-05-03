Рик Макки — о Яннике Синнере: давление стало его лучшим другом

Известный американский тренер по теннису Рик Макки рассказал, как первая ракетка мира Янник Синнер справляется с давлением.

«Синнер обожает играть в условиях давления. Он «питается» им на завтрак, обед и ужин. Давление стало его лучшим другом, именно поэтому он обычно остаётся последним на ногах в конце», — написал Макки в социальной сети Х.

Синнер ранее вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где встретится с третьей ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым. Матч запланирован на 18:00 мск воскресенья, 3 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Александр Зверев в финале ATP-1000 в Мадриде.