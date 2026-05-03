Тренер Синнера: Янник ещё не раскрыл свой полный потенциал

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, поделился мнением о слабых сторонах теннисиста.

«Самое важное при работе с таким игроком, как Янник, — определить моменты, которые нужно улучшить, именно над этим мы и работаем. На грунтовых кортах знаем, насколько важны подрезка и игра у сетки, мы сосредоточились на этих аспектах, чтобы сделать Синнера универсальным игроком. Думаю, у нас это получается, потому что видим, как он прогрессирует с каждым днём. Янник ещё не раскрыл свой полный потенциал», — приводит слова Ваньоцци We love tennis.

Синнер ранее вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где встретится с третьей ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым. Матч запланирован на 18:00 мск воскресенья, 3 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Александр Зверев в финале ATP-1000 в Мадриде.

