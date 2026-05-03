«Всё зависит от первого сета!» Беккер — о предстоящем финале Синнера и Зверева в Мадриде

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Мадриде (Испания), где лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Встреча состоится сегодня, 3 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча турнира в Мадриде Янник Синнер – Александр Зверев.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«В восторге от финала в Мадриде между Синнером и Зверевым! Фаворит — итальянец, но Саша любит высоту и корты в Мадриде, уже выигрывал там дважды… Всё зависит от первого сета!» — написал Беккер в социальных сетях.

Синнер ведёт 9-4 по личным встречам (2-1 на грунте). Янник выиграл самый первый их поединок, на «Ролан Гаррос» — 2020, затем Александр одержал четыре победы подряд (с 2020 по 2023 год), а начиная с сезона-2024 итальянец неизменно оказывался сильнее. Пять последних встреч Янник выиграл в двух сетах, в том числе недавний полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло — 6:1, 6:4.

