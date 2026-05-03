Роман Сафиуллин стал чемпионом «челленджера» в Австрии

176-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин стал чемпионом грунтового турнира серии «челленджер» в Маутхаузене (Австрия). В финале он обыграл представителя Португалии Джейми Фарию со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Сафиуллин один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фарии семь эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Напомним, в середине апреля Сафиуллин выиграл «челленджер» в Оэйраше (Португалия). Титул в Маутхаузене стал восьмым на турнирах этой категории в карьере.