«Достаточно редкое явление». Селиваненко оценил выступление Андреевой на турнире в Мадриде

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выступление россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Мирра провела отличный турнир, выход в финалы и в паре, и в одиночке в сегодняшнем туре — достаточно редкое явление само по себе. В обоих разрядах не получилось выиграть финальные матчи, но тут уже надо отдать должное соперницам. В любом случае для Мирры турнир в Мадриде принёс положительные эмоции», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Андреева выступила в финале в одиночном и парном разрядах. В одиночке она проиграла украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7, а в паре с Дианой Шнайдер они уступили Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд — 6:7 (2:7), 2:6.

