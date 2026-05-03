Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, разгромив Александра Зверева

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Зверева два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу Янника.

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и четвёртым в сезоне. Итальянец также в девятый раз выиграл турнир серии «Мастерс».