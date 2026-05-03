Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, разгромив Александра Зверева
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Зверева два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу Янника.
Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и четвёртым в сезоне. Итальянец также в девятый раз выиграл турнир серии «Мастерс».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2026
-
19:11
-
18:44
-
18:40
-
18:29
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
16:48
-
16:39
-
16:34
-
16:03
-
15:27
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:24
-
13:54
-
13:48
-
13:43
-
13:21
-
13:00
-
12:57
-
12:43
-
12:00
-
11:42
-
09:40
-
09:30
-
01:17
-
00:49
-
00:47
-
00:25
-
00:21
- 2 мая 2026
-
23:25
-
23:23
-
23:12