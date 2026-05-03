Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл четвёртый титул в сезоне. Сегодня, 3 мая, он стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания). В решающем матче он за 58 минут обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:2.

Ранее в этом сезоне Синнер выиграл «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе (США), Майами (США) и Монте-Карло (Монако).

Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу Янника. Он победил немца в последних девяти личных встречах. Итальянец также в девятый раз в карьере и пятый раз подряд выиграл турнир серии «Мастерс».