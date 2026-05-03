Янник Синнер одержал 23-ю победу подряд в турнирах ATP
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2. Для итальянца эта победа стала 23-й подряд.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Александр Зверев
Синнер приблизился в списке рекордсменов к Хуан-Мартину дель Потро, поднявшись на седьмое место.
Самые длинные победные серии в теннисе среди мужчин:
- Гильермо Вилас — 46 побед подряд (на грунте, 1977).
- Джон Макинрой — 42 победы подряд (1984).
- Новак Джокович — 43 победы подряд (2010–2011).
- Роджер Федерер — 41 победа подряд (2006–2007).
- Рафаэль Надаль — 32 победы подряд (2008).
- Энди Маррей — 28 побед подряд (2016–2017).
- Янник Синнер и Хуан-Мартин дель Потро — 23 победы подряд.
