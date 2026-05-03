Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер одержал 23-ю победу подряд в турнирах ATP

Янник Синнер одержал 23-ю победу подряд в турнирах ATP
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2. Для итальянца эта победа стала 23-й подряд.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Синнер приблизился в списке рекордсменов к Хуан-Мартину дель Потро, поднявшись на седьмое место.

Самые длинные победные серии в теннисе среди мужчин:

  1. Гильермо Вилас — 46 побед подряд (на грунте, 1977).
  2. Джон Макинрой — 42 победы подряд (1984).
  3. Новак Джокович — 43 победы подряд (2010–2011).
  4. Роджер Федерер — 41 победа подряд (2006–2007).
  5. Рафаэль Надаль — 32 победы подряд (2008).
  6. Энди Маррей — 28 побед подряд (2016–2017).
  7. Янник Синнер и Хуан-Мартин дель Потро — 23 победы подряд.
Материалы по теме
Синнер завоевал очередной титул на «Мастерсе»! А Мирра и Диана проиграли в паре. LIVE!
Live
Синнер завоевал очередной титул на «Мастерсе»! А Мирра и Диана проиграли в паре. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android