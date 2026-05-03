Янник Синнер выиграл 28-й титул в карьере
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 28-й титул в карьере. Сегодня, 3 мая, он стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания). В решающем матче итальянец за 58 минут обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:2.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Зверев
Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу Янника. Он победил немца в последних девяти поединках. Победа в Мадриде стала для Синнера четвёртой в сезоне. Он уже побеждал в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Итальянец также в девятый раз в карьере и пятый раз подряд выиграл турнир серии «Мастерс».
