«Приношу огромные извинения за финал». Зверев — о поражении от Синнера в Мадриде
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Мадриде, Испания, от первой ракетки Янника Синнера со счётом 1:6, 2:6.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
Александр Зверев
«Прежде всего приношу огромные извинения за финал. Это был не мой лучший день. Но, конечно, поздравляю Янника. На данный момент он, безусловно, лучший игрок в мире. У большинства соперников — да и у нас сейчас — против тебя просто нет никаких шансов. Также хочу сказать команде Янника: «Ребята, вы проделываете невероятную работу каждую неделю». Надеюсь, через неделю… Может быть, на «Ролан Гаррос» будет шанс», — сказал Зверев во время награждения.
