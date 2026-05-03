«Приношу огромные извинения за финал». Зверев — о поражении от Синнера в Мадриде

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Мадриде, Испания, от первой ракетки Янника Синнера со счётом 1:6, 2:6.

«Прежде всего приношу огромные извинения за финал. Это был не мой лучший день. Но, конечно, поздравляю Янника. На данный момент он, безусловно, лучший игрок в мире. У большинства соперников — да и у нас сейчас — против тебя просто нет никаких шансов. Также хочу сказать команде Янника: «Ребята, вы проделываете невероятную работу каждую неделю». Надеюсь, через неделю… Может быть, на «Ролан Гаррос» будет шанс», — сказал Зверев во время награждения.