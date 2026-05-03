«Приношу огромные извинения за финал». Зверев — о поражении от Синнера в Мадриде

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Мадриде, Испания, от первой ракетки Янника Синнера со счётом 1:6, 2:6.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Прежде всего приношу огромные извинения за финал. Это был не мой лучший день. Но, конечно, поздравляю Янника. На данный момент он, безусловно, лучший игрок в мире. У большинства соперников — да и у нас сейчас — против тебя просто нет никаких шансов. Также хочу сказать команде Янника: «Ребята, вы проделываете невероятную работу каждую неделю». Надеюсь, через неделю… Может быть, на «Ролан Гаррос» будет шанс», — сказал Зверев во время награждения.

