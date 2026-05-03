Янник Синнер в девятый раз выиграл «Мастерс»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл девятый «Мастерс» в карьере. Сегодня, 3 мая, он стал чемпионом соревнований ATP-1000 в Мадриде (Испания). В финале он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 58 минут.

Итальянец выиграл титулы на восьми «Мастерсах» из девяти. Он становился чемпионом в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Торонто, Цинциннати, Шанхае, Париже и дважды в Майами. Соревнования в Мадриде Синнер выиграл впервые. Ещё один турнир ATP-1000, по итогам которого Янник ещё не завоевал трофей, проходит в Риме (Италия).