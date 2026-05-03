Янник Синнер в девятый раз выиграл «Мастерс»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл девятый «Мастерс» в карьере. Сегодня, 3 мая, он стал чемпионом соревнований ATP-1000 в Мадриде (Испания). В финале он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 58 минут.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Зверев
А. Зверев
Итальянец выиграл титулы на восьми «Мастерсах» из девяти. Он становился чемпионом в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Торонто, Цинциннати, Шанхае, Париже и дважды в Майами. Соревнования в Мадриде Синнер выиграл впервые. Ещё один турнир ATP-1000, по итогам которого Янник ещё не завоевал трофей, проходит в Риме (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2026
-
20:56
-
20:52
-
20:46
-
20:44
-
20:01
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:11
-
18:44
-
18:40
-
18:29
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
16:48
-
16:39
-
16:34
-
16:03
-
15:27
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:24
-
13:54
-
13:48
-
13:43
-
13:21
-
13:00
-
12:57
-
12:43
-
12:00
-
11:42