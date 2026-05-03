Янник Синнер — первый в истории, кто выиграл пять «Мастерсов» подряд
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл пятый «Мастерс» подряд. Он побил рекорд серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, у которых была серия из четырёх выигранных «Мастерсов».
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Зверев
Победная серия Синнера началась в конце сезона-2025, когда он стал сильнейшим в Париже, в этом году он выиграл соревнование в Монте-Карло и сделал «Солнечный дубль» (победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами).
Сегодня, 3 мая, итальянец выиграл соревнования в Мадриде, Испания. В решающем матче он за 58 минут обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:2.
3 мая 2026
