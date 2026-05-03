Янник Синнер в девятый раз подряд обыграл Александра Зверева

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в девятый раз подряд обыграл немца Александра Зверева. Сегодня, 3 мая, спортсмены встречались в финале «Мастерса» в Мадриде, Испания. Синнер победил со счётом 1:6, 2:6.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
1 		2
         
Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу итальянца. Последний раз Александр обыграл Янника в четвёртом круге US Open — 2023. Начиная с сезона-2024 итальянец неизменно оказывался сильнее.

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и четвёртым в сезоне. Он также в девятый раз в карьере и пятый раз подряд выиграл турнир серии «Мастерс».

