Синнер стал первым теннисистом, кто выиграл первые четыре «Мастерса» сезона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл первые четыре турнира серии «Мастерс» в сезоне. Сегодня, 3 мая, итальянец одержал победу на соревнованиях в Мадриде, Испания. В решающем матче он за 58 минут обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:2.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
1 		2
         
В 2026 году итальянский спортсмен одержал победы на «Мастерсах» в Индиан‑Уэллсе (США), в Майами (США), в Монте‑Карло (Монако) и в Мадриде (Испания). Он стал первым теннисистом, добившимся такого результата на старте сезона.

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и девятым в турнирах серии «Мастерс».

