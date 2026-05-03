Янник Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Мадриде

Янник Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Мадриде
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил трофей «Мастерса» в Мадриде, Испания. В финале он обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Зверева два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и четвёртым в сезоне. Итальянец выиграл титулы на восьми «Мастерсах» из девяти. Он становился чемпионом в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Торонто, Цинциннати, Шанхае, Париже и дважды в Майами.

